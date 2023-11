Nastavljeni radovi na kružnom toku kod "Ekvatora" nakon zabrane (FOTO)

BANJALUKA - Mašine i radnici nastavili su danas gradnju kružnog toka kod "Ekvatora" u Banjaluci nakon što je nedavno Inspektorat zabranio gradnju ove raskrsnice.

"Natjerali smo inspekciju da radi svoj posao i ukloni traku kako bismo nastavili radove na najvećoj kružnoj raskrsnici," rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Dodaje da će uskoro i ovaj projekat biti okončan.

"Za sedam do 10 dana biće sve završeno, a građani će tek onda shvatiti zašto smo se ovoliko zalagali za ovaj projekat i veliku kružnu raskrsnicu u sklopu koncepta jednosmjernog saobraćaja. Znam da ponekad sve ovo djeluje kao borba sa vetrenjačama, ali poučen dosadašnjim iskustvom bio sam uvjeren da iskrene namjere i velika posvećenost uvijek vode ka pobjedi, a tako je bilo i ovaj put", istakao je Stanivuković.

Dodao je da Banjaluku na putu napretka i razvoja niko neće zaustaviti.

Sa druge strane iz Inspektorata Republike Srpske ukazuju da je Rješenje, kojim je zabranjeno dalje izvođenje radova i naloženo uklanjanje radova izvedenih bez pribavljene građevinske dozvole i dalje na snazi, jer još uvijek nije okončan drugostepeni postupak po žalbi investitora.

"Činjenica da je Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Banjaluka, investitoru Gradu Banjaluka retroaktivno izdalo građevinsku dozvolu za navedene radove, ne mijenja okolnosti i činjenice utvrđene inspekcijskom kontrolom", objasnili su oni.

Podsjećaju investitora da je na Rješenje republičke urbanističko-građevinske inspekcije, po njihovoj odluci, izjavljena Žalba nadležnom Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i da je drugostepeni postupak u toku.

"Takođe, podsjećamo investotora da je sa podnošenjem žalbe, ovom organu podnio i Zahtjev za odgodu izvršenja rješenja do okončanja drugostepenog postupka po Žalbi. Odlučujući po Zahtjevu za odgodu izvršenja, ovaj organ je cijeneći objektivne okolnosti, a naročito u cilju normalizovanja javnog saobraćaja, dozvolio odlaganje izvršenja Rješenja do donošenja odluke drugostepenog organa po žalbi", naveli su oni, te dodali da dozvoljavanjem odložnog dejstva žalbe investitor se ne oslobađa izvršenja naložene obaveze, već se njeno izvršenje samo prolongira do donošenja odluke po žalbi, kojom će biti odlučeno o rješenju i mjerama naloženim od strane ovog organa.

"Selektivna primjena zakona i pozivanje samo na pojedinačne članove propisa, uz ignorisanje zakona kao cjeline, a u cilju javne interpretacije određenih okolnosti po vlastitom viđenju i potrebama, nije način rada ovog organa", kazali su oni.

Dalji tok inspekcijskog postupka, kako kažu, zavisiće od odluke drugostepenog organa, a u ovom trenutku nije moguće prejudicirati ishod drugostepenog postupka.

"Inspektorat Republike Srpske je i do sada u svakom pojedinačnom slučaju kada su za to postojale objektivne okolnosti, dozvolio subjektima kontrole odgodu izvršenja rješenja do okončanja drugostepenog postupka. U tom smislu, ni Grad Banjaluka kao investitor u konkretnom slučaju nije izuzetak", zaključili su oni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.