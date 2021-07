Nemanja Rodić jedini taksista za kućne ljubimce u Banjaluci

BANJALUKA - Nemanja Rodić, koji je ljubav prema životinjama i svoje zanimanje povezao sa poslom koji je obavljao nekoliko godina, postao je jedini taksista koji prevozi životinje na području grada Banjaluka.

On je, kako kaže, ranije u jednoj firmi radio kao taksista, a inače je po zanimanju veterinarski tehničar te veliki zaljubljenik u životinje, pa je postao prevoznik za životinje, pod nazivom Pet taxi "Šapa".

"Jedini prevozim životinje na području grada. Nekako sam spojio ugodno sa korisnim jer sam veliki zaljubljenik u životinje, a ranije sam radio kao taksista", priča za "Nezavisne" Rodić.

Kaže kako u ovom poslu nema pravila... Nekad ima zaista puno posla, a nekad nema i nikad ne zna kad i koliko će se taj dan raditi i prevesti kućnih ljubimaca.

"Radim sve vožnje ne samo u gradu, nego po potrebi vozim i u inostranstvo. Uglavnom prevozim pse, ali ima i drugih životinja. Često vozim kod veterinara, ali dešava se i da vozim pse ako ih prodaju od jednog do drugog vlasnika, ili na šišanje i sređivanje. Prevoz do veterinara je besplatan. Često se dešava da lutalice neko želi da udomi pa mene angažuju da ih dovedem do novog vlasnika", istakao je Rodić.

Prema njegovim riječima, s ovim poslom je počeo prije dvije godine.

"Postojao je ranije još jedan taksista za životinje u gradu, ali on je prekinuo s radom jer, kako sam čuo, nije mu se isplatilo", naveo je Rodić.

Dodao je da su cijene prevoza životinja regulisane po zonama na području grada.

"Na primjer, cijena u prvoj zoni u centru oko dva kilometra vožnje iznosi oko pet KM u jednom smjeru, a u oba 10 KM. Cijena u drugoj zoni do naselja Lazarevo je oko sedam KM, a dalje je od 10 KM pa naviše. Vangradske vožnje uglavnom dogovaram sa vlasnicima, a cijena je jedan KM po kilometru, ali uvijek se može dogovoriti. Sve zavisi i od toga koliko se prevozi kućnih ljubimaca", naglasio je Rodić.

On je otvorio i pansion za kućne ljubimce, koji se nalazi u naselju Kuljani.

"Velika je potražnja za pansionom, posebno sada ljeti kad ljudi idu na godišnje odmore i nemaju gdje ostaviti svoje ljubimce. Imam vremena da se posvetim životinjama i to je osnovni cilj zašto sam ovo pokrenuo. Kapacitet je šest mjesta, s ciljem da sredim još dva. Pansion je osposobljen, kako za velike rase pasa i drugih životinja, tako i za male", objasnio je Rodić.