Neograničeno radno vrijeme kafića tokom ljeta? Građani se plaše buke i nereda

Grad razmatra odluku o neograničenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u najužem gradskom jezgru tokom ljetnjih mjeseci, a iz Turističke organizacije Banjaluke ističu da bi usvajanje ovakve odluke povećalo turističku ponudu u gradu i obrtanje deviza, dok su stanovnici mjesne zajednice Centar 1 zabrinuti.

Javna ustanova Turistička organizacija grada Banjaluka (TOBL) poslala je zahtjev Gradskoj upravi da se za vrijeme teniskog turnira Srpska open produži radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

"Sve to kako bi se povećala i poboljšala turistička potrošnja u gradu", kazao je Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik TOBL-a, za "Nezavisne novine".

Kako on pojašnjava, ugostiteljski objekti ne moraju raditi cijelu noć, ali je ostavljena mogućnost da se produži radno vrijeme.

"Najgore je da vam gost, odnosno posjetilac, ponese novac da potroši u destinaciji, pa ga onda vrati kući, to znači da nije dobro i da nema gdje da potroši pare", naglasio je on, te dodao da su uputili zahtjev da se ovako nešto uvede za vrijeme turnira, ali ako postoji inicijativa za duži period i za cijelu ljetnu sezonu, oni je podržavaju.

"To bi se odnosilo na ugostiteljske objekte koji ne smetaju građanima, jer nisu u stambenim zgradama", istakao je Šukalo.

Takvim objektima bi se, kako on kaže, produžilo radno vrijeme do kada oni misle da treba i dok imaju goste, pa makar to bilo cijelu noć.

"Banjaluka je grad događaja i mnogi je posjećuju upravo zbog zabave", rekao je on i dodao da bi grad na ovaj način svakako privukao što više gostiju i omogućio im da potroše svoj novac.

"Došlo bi do značajnih ekonomskih efekata, jer bi se devize obrtale, ne bi samo odlazile", zaključio je on.

Milenko Janić, predsjednik Savjeta MZ Centar 1, potvrdio je za "Nezavisne novine" da se ovakva odlika može usvojiti dok traje turnir Srpska open.

"Bilo bi neprimjereno da ovakva odluka opstane duže vrijeme", rekao je on, te dodao da je u ovom momentu premalo policijskih patrola koje se nalaze u centru.

"Ljudi prekorače moralno ponašanje i može doći do nekih incidenata, što zahtijeva veće policijske kontrole", pojasnio je on, dodavši da ova odluka ima i pozitivne i negativne konotacije.

Smatra da bi se uvođenjem ovakve odluke tokom čitave ljetne sezone izazvale reakcije mještana.

"Tokom sezone na Kastelu bude veći broj koncerata i građani su imali prigovore", istakao je on i dodao da bi možda uvođenje neograničenog radnog vremena za vrijeme turnira moglo biti neka vrsta probe, pa ako se pokaže kao prihvatljivo, tek onda da se produži.

Grad razmatra odluku o neograničenom radnom vremenu u ljetnim mjesecima, a povodom te odluke gradonačelnik Draško Stanivuković održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma "Horeka".

"Razmatramo odluku o neograničenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u najužem centru grada koji su smješteni van stambeno-poslovnih zgrada kako bi Banjaluka tokom praznika i ljetnih mjeseci živjela punim plućima i turistički se razvijala", kazao je ranije Stanivuković. Dodao je da bi se odluka odnosila i na april, tokom kojeg će biti održan turnir Srpska open.