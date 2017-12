Neograničeno radno vrijeme za novogodišnje i božićne prazike

BANJALUKA - Ugostiteljski objekti na području grada Banjaluka koji se nalaze van stambenih zgrada, moći će da rade neograničeno na Novu godinu 1. i 2. januara, na Božić 7. januara te pravoslavnu Novu godinu 14. januara, navodi se u zaključku koji je donio gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Zaključkom je regulisano radno vrijeme ugostiteljskih, te pojedinih trgovinskih objekata na području grada do 15. januara naredne godine.

Ovim zaključkom te odlukom o radnom vremenu ugostitelja, koje su u ovoj godini donijele gradske vlasti, u ostale dane zimskih praznika oni će moći da rade dva časa duže u odnosu na prethodne godine.

"Restorani i kafići radnim danima mogu raditi od 7.00 do 1.00 čas, a vikendom do 2.00 časa. Ugostitelji sa znakom kvaliteta `zlatna kašika` radnim danima mogu raditi od 7.00 do 2.00 časa, a vikendom od 7.00 do 3.00 časa", navode u Gradskoj upravi.

Iz Gradske uprave napominju da noćni klubovi mogu raditi od 19.00 do 4.00 časa, vikendom od 19.00 do 5.00 časova, a saloni za posebne prilike od 7.00 do 4.00 časa.

U ovo produženje radnog vremena, kako su naglasili u Gradskoj upravi, nisu uključeni ugostiteljski objekti u stambeno-poslovnim zgradama koji će i dalje raditi u skladu sa propisanim radnim vremenom.

"Kafići i restorani koji su na takvim lokacijama radnim danima i vikendom mogu raditi od 7.00 do 23.00 časa, a ugostitelji sa znakom kvaliteta `zlatna kašika` od 7.00 do 24.00 časa radnim danima, a vikendom sat duže", navode iz Gradske uprave.

Ovaj zaključak, kako navode iz Gradske uprave, donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka radi potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće praznike, kako bi bila obezbijeđena bogata i raznovrsna ugostiteljsko-turistička ponuda, kao i zbog prodajnih objekata s ciljem zadovoljavanja potreba građana u dane republičkih praznika.

U Gradskoj upravi su dodali da će zaključak o radnom vremenu, koji je donio gradonačelnik Banjaluke, omogućiti i rad pojedinim trgovcima na republički praznik, 9. januar - Dan Republike.

"Od 8.00 do 13.00 časova radiće mesnice, trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i cvjećare", navode iz Gradske uprave.