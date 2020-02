Ni kamere "ne čiste" divlje deponije

BANJALUKA - Problem nastanka divljih deponija u gradu traje već dugo i iako se Odjeljenje za komunalne poslove u posljednje vrijeme protiv toga bori i postavljanjem nadzornih kamera, nesavjesni građani su i dalje uporni u nepropisnom odlaganju otpada.

Pored kamera i visokih kazni za odlaganje otpada na mjesta koja nisu za to predviđena, pojedinci i dalje krše ove odredbe.

Tako pojedini građani nerijetko pored kontejnera ostavljaju i krupni otpad, a upravo iz tog razloga će u narednih nekoliko dana biti postavljene kamere na raskrsnici ulica Nikole Bokana i Zelengorske, rekli su u Odjeljenju za komunalne poslove.

"U nekoliko navrata na ovoj lokaciji u naselju Paprikovac nesavjesni pojedinci formirali su divlje deponije koje smo bili primorani da uklanjamo. Kako bismo pokušali da spriječimo tu negativnu pojavu i ružnu sliku u tom dijelu grada, postavićemo nadzorne kamere na ovoj lokaciji", rekli su u ovom odjeljenju.

Istakli su da im nije cilj kažnjavanje, nego da, izazivajući strah da ne budu snimljeni, odvrate građane od bacanja otpada tamo gdje mu nije mjesto.

Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, u razgovoru za "Nezavisne" je rekao da se ovo odjeljenje koristeći nadzorne kamere trudi riješiti ovaj veliki problem u gradu.

"Prikupljene video-zapise prosljeđujemo Komunalnoj policiji, a oni onda pokrenu mjere protiv prekršioca i već su izdavali prekršajne naloge za nepropisno odlaganje otpada", rekao je Bilčar.

Dodao je da se ove kamere po potrebi premještaju sa jedne lokacije na drugu.

"Pojedini građani pored kontejnera ostavljaju i kabasti otpad, iako je na naš zahtjev 'Čistoća' uvela kao dodatnu uslugu da takav otpad po cijeni od 10 KM odvozi na deponiju", kazao je Bilčar.

Istakao je da i privredna društva često otpad koji nastaje iz njihovih proizvodnih procesa odlažu pored kontejnera i na mjesta koja za to nisu predviđena.

Zbog nepropisnog odlaganja otpada građani, kao fizička lica, mogu biti kažnjeni od 100 do 1.000 KM, samostalni preduzetnici od 200 do 1.000 KM, odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM i pravna lica od 500 do 7.000 KM.

Oliver Gačić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Obilićevo 1, rekao je da je stanje sada bolje, ali da još mještani kabasti otpad ostavljaju pokraj kontejnera.

"Komunalne službe brzo rješavaju problem kabastog otpada. Pozdravljam akciju postavljanja nadzornih kamera, ako ništa drugo ne pomogne da građani prestanu nepropisno odlagati otpad", rekao je Gačić.