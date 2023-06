Ninković: Ako ne budem mogao ući u kancelariju, sazvaću sjednicu ispred Gradske uprave u Banjaluci

BANJALUKA - Ako danas ne budem mogao ući u kancelariju, izaći ću ispred Gradske uprave i zakazati sjednicu Skupštine grada Banjaluka, odnosno nastavak one koja je prekinuta, a kako bi smo dobili priliku da razmatramo rješavanja krize u "Akvani", rekao je za "Nezavisne novine" Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Prema njegovim riječima, on će sazvati odbornike, pa će vidjeti da li će imati kvorum, odnosno da li će se odbornici PDP-a i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke uopšte pojaviti.

"No, sigurno ćemo krenuti u nastavak , a iako se ne pojavi, neka dovede i batinaše, mi ćemo svoj posao raditi, spasiti 'Akvanu' iz njegovih i ruku njegovih tajkuna. Ja ću sazvati odbornike, bez obzira gdje to bilo, da li ispred Gradske uprave ili negdje drugo, ali to ću uraditi u roku od sat vremena", rekao je Ninković.

Ninković je juče rekao da je Stanivuković zamijenio bravu na vratima dvije kancelarije, te da zbog toga nisu u mogućnosti da pristupe prostorijama, pečatima, računarima i radnom prostoru.

Podsjećamo, sjednica Skupštine grada Banjaluke, na kojoj se trebalo raspravljati o stanju u "Akvani", je u utorak, ubrzo nakon što je počela, i odgođena.