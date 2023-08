Ninković: Najava moje smjene je Stanivukovićevo ludilo

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, komentarišući najavu banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivikovića da će ga smijeniti, rekao da je to Stanivukovićevo ludilo.

"Stanivuković iznosi gnusne laži. Postao je opozicija gradonačelniku. Ono kako se on ophodi prema svima je apsolutno iz fotelje opozicije. On ponavlja jedno te isto jer je tako navikao da funkcioniše ove tri godine", rekao je Ninković.

Kako kaže, Stanivuković je onemogućio da saradnici i on uđu u kancelarije.

"Molio sam ga da mi dostavi pisanu naredbu kako bih prostupio daljim poslovima koji slijede pri poništavanju pečata", naveo je Ninković. Ističe da je Stanivuković kompromitovao pečate masi ljudi koje je pustio da uđe u Gradsku upravu i blokirao Skupštinu.

"Ja nisam vidio da čovjek mrzi više svoj posao. On je ovlastio dvoje troje ljudi da obavljaju njegove poslove, a on to vrijeme provodio na moru", ističe Ninković.

Naglašava da Stanivuković nije ništa uradio oko problema sa isključenjem vode i poplavama.

"On samo pravi cirkus i šou, zove medije. Bolje mu je da se bavi medijskim prostorom nego politikom”, istakao je on.

Dodao je da je dobio platu, a da je gradonačelnik samo napravio šou građanima da bi predstavio sebe kao nekoga ko ima vlast i da može da odlučuje.

"Onog trenutka kada bude bilo kvoruma, zakazaću sjednicu Skupštine", ističe on.

Kaže da nije dobio pisanu naredbu da pređe u drugu kancelariju.

Potom je otišao do kabineta gradonačelnika kako bi mu pokazao to.

"Želim da se upoznam sa tim gdje treba da čuvam pečat koji dobijem, želim da znam gdje mi je kancelarija, ali gradonačelnika nema, a meni je u kabinetu rečeno da oni nisu nadležni da daju izjave te će će mi poslati pismeno ovu naredbu", naveo je on, te dodao da oni nemaju ovu naredbu, jer bi je u suprotnom pokazali.