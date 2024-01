Ninković: Neka je sramota Stanivukovića za svaku izgovorenu riječ

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, kazao je da ne zna da li će se odazvati sastanku za koji je danas gradonačelnik Draško Stanivuković poslao inicijativu.

"Mi smo posljednju sjednicu održali 11. januara, a prethodno 28. decembra. U zakonu nije definisano koja sjednica je u pitanju, tako da ne kršimo nikakav zakonski rok, kako je to predstavio gradonačelnik. Ne znam da li ima smisla odazvati se na takav sastanak", kazao je Ninković.

Poručio je da je za nepunih godinu dana, koliko je na toj poziciji, jedini predsjednik Skupštine grada koji je održao najveći broj sjednica.

"Održao sam ukupno 14 sjednica koje sam sazvao, i to za godinu dana. Ovo su činjenice i neka ga je sramota za svaku izgovorenu riječ", rekao je Ninković.

Govoreći o listi čekanja u državnim vrtićima, Ninković je kazao da u prethodnom periodu "gradonačelnik nije izgradio nijedan vrtić".

"Vrlo lako bi se mogao riješiti problem sa listom čekanja, i to izgradnjom nova dva-tri vrtića", rekao je Ninković.

Komentarišući studiju javnog prevoza, i najave da bi moglo doći do pojeftinjenja karata, Ninković je kazao da bi to značilo nova izdvajanja iz budžeta grada za prevoznike.

"To je vrlo riskantan potez, nisam siguran kako će odbornici to dočekati. To je mnogo sredstava koje će ići u džepove prevoznika", istakao je Ninković.

