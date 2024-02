Ninković: Novac od poreza na nepokretnosti usmjeriti za jednake subvencije za vrtiće

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, rekao je da je predložio da se novac od poreza na nepokretnosti za 2024. godinu preusmjeri na to kako bi se subvencije u privatnim i javnim vrtićima izjednačile.

Kako je objasnio danas je da održao sastanak sa predstavnicima roditelja čija djeca idu u privatne vrtiće, te da je za ovaj prijedlog dobio apsolutnu podršku roditelja.

"Kompletan iznos koji se tiče izjednačavanja cijena subvencija za djecu, odnosno porodice koje šalju svoju djecu u javne ili privatne vrtiće mora biti izjednačen, i tu više nema nikakve dileme ili kompromisa. Potpuno sam svjestan da za to treba da se izdvoji određen dio novca i mi smo spremni da predložimo i sa koje stavke da se to izdvoji. Obzirom da stopa poreza na nepokretnosti do danas nije usvojena i da je (Draško) Stanivuković nije mogao ukalkulisati u budžet za 2024. godinu kao određenu stopu jer Skupština grada nije donijela tu stopu. Iznos koji bi trebao da ostane na 100 odsto će iznositi do devet miliona KM za ovu godinu. Iz ovoga bi trebalo da se subvencionišu roditelji čija djeca idu u privatne vrtiće. Ovo je rješenje za ovu tekuću godinu. Time bismo omogućili da ti ljudi izjednače svoja izdvajanja iz kućnog budžeta za ovu godinu, a porez na nepokretnost da iduće godine rješava novi gradonačelnik i nova Gradska uprava jer se to donosi svake godine", rekao je Ninković i dodao da su odbornici spremni da podrže takvo rješenje kroz rebalans budžeta za 2024. godinu.

"Upoznao sam roditelje sa svim procedurama i ako bude sve kako treba, to bi trebalo trajati od mjesec i po do dva", objasnio je Ninković i dodao da su ovim prijedlogom zatvorili sve priče oko subvencija za privatne vrtiće.

Pozvao je Stanivukovića da prestane sa lažima i napadima na roditelje čija djeca idu u privatne predškolske ustanove.

"Spremni smo da u naredna dva mjeseca imamo dvije vanredne sjednice i ubrzamo ove rokove kako bismo definisali izvor finsansiranja za subvencije i zatvorimo priču oko toga. Gradska administracija ne planira graditi nove vrtiće i ne smijemo diskriminisati djecu koja idu u privatne vrtiće", naglasio je Ninković.

Podsjećamo, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, je juče novinarima rekao da će subvencije za roditelje čija djeca idu u privatne predškolske ustanove biti uskoro povećana sa 60 na 100 KM.

