Ninković: Nudimo rješenje za "Aquanu", na gradonačelniku odgovornost

BANJALUKA - SNSD nudi rješenje za vanrednu sjednicu kako bi se spasila "Aquana", rekao je na konferenciji za novinare Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Istakao je da je dobio akt gradonačelnika Stanivukovića o povlačenju dokumenata sa naredne sjednice i da zbog toga ne može trenutno najaviti kolegijum jer nema dnevnog reda.

"Stanivuković je rekao da će dostaviti nove materijale, ali akti nisu dostavljeni danas do13 časova i ja zbog toga nisam u mogućnosti da sazovem kolegijum sjednice skupštine grada. Mi ne priznajemo potpisnike i tražimo konkurs za načelnike odjeljenja. Nalazimo se u ozbiljnom problemu jer imam informaciju da će dostaviti materijale u kojima će on biti jedini dostavljač materijala i tako ne možemo znati ni ko je predložio koju tačku, a investitori ništa neće znati. Skupština grada je spremna sve da uradi da se spasi "Aquana", neka uradi realokaciju sredstava i već u nedjelju neka bude sjednica da se spasi. Drugo rješenje pored akta, neka uputi kompletnu informaciju o radu "Aquane" i da raspravljamo na sjednici o tome i da sva javnost bude upoznata sa svim problemima koji se tamo dešavaju. Sva odgovornost je na gradonačelniku ukoliko ne dođe do rješenja, jer smo mi ponudili sve što je do nas", naveo je Ninković.

Na pitanje da li je politički interes važniji od gradskog zemljišta vrijednog 20 miliona KM, Ninković ponavlja da su oni ponudili rješenje, te je sva odgovornost sada na gradonačelniku Stanivukoviću.

"Ponavljam da smo mi ponudili rješenje i da već ovih dana možemo sazvati vanrednu sjednicu da raspravljamo o ovom problemu", kazao je Ninković