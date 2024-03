Ninković: Parkovi i vode u ovom trenutku gradu ne trebaju

Skupština grada Banjaluka odbila je tačku koja se odnosi na prihode od poreza na nepokretnosti, a suština ovog problema je, kako tvrdi Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine, taj što rashodi nisu posloženi po prioritetima i ne prate prihode.

"Imamo toliko bespotrebnih projekata koji se finansiraju iz istih sredstava, tako da je ovdje samo potrebno složiti prioritete. Ne vjerujem da je ona voda pored 'Delte' bitnija od djece koja idu u vrtiće, ne vjerujem da je statua Kulina bana ili Tvrtka Kotromanića, koja košta 500.000, preča od bilo čega u gradu", rekao je Ninković, te dodao da ne može vjerovati da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, mogao da plati pet miliona izmjenu režima saobraćaja, zajedno sa kružnom raskrsnicom.

"Imam informaciju da je Ministarstvo poništilo građevinsku dozvolu vezano za kružni tok", rekao je Ninković.

Kako dodaje, tu je, kada se još izgradi park, nepotrebno "skrkano" tri miliona KM, a za druge bitnije stvari nema.

"Potrebno je da se stvore prioriteti, a ne da se plaća sve i svašta, a onda morate porez na nepokretnost dizati 100 odsto jer na drugi način ne možete namiriti prihode", objasnio je on.

Dodao je da je suštinski problem taj što rashodi nisu posloženi po prioritetima i ne prate prihode.

"Oni ne konsultuju Skupštinu grada prilikom planiranja budžeta iako mi donosimo stopu poreza i budžet, oni što planiraju u svojim glavama misle da će to tako biti usvojeno. Mi nismo odbornici PDP-a, mi smo odbornici Skupštine grada i narod nas je birao, da branimo očekivanja građana", rekao je on, te dodao da, kada nešto predlože, ne znači da rade protiv gradonačelnika ili PDP-a, nego to znači da "građani očekuju od njih jednu vrstu reakcije koja bi trebalo da se vrati prema njima, kroz određene mjere ili olakšice poput poreza na nepokretnosti".

"Nije striktno vezano zakonom da će porez na nepokretnosti finansirati Centar za socijalni rad i drugo, taj novac je planiran za sve, ne samo za ranjive kategorije. Dakle, potrebno je da se stvore prioriteti", naveo je on, te dodao da parkovi i vode u ovom trenutku gradu ne trebaju.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je nakon skupštinskog zasjedanja istakao da su odbili tačku koja se odnosi na prihode od poreza na nepokretnosti, koje na raspolaganju ima sve i jedna lokalna samouprava u Republici Srpskoj, ali ne i Banjaluka.

"Na ovaj način od grada i sugrađana oteto je 10 miliona KM. To može izazvati jedan od najvećih potresa na prihode grada, jer je taj novac prethodno već planiran u budžetu. Ovo je novac koji je planiran za subvencije za vrtiće, Dom zdravlja, socijalne politike i davanja, povoljniji i besplatan javni prevoz i slično", kazao je on.

Poručio je i to kako će nastaviti da se bori za ovu odluku i prihode grada bez obzira na sve okolnosti i svakodnevne napade SNSD-a.

