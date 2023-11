Ninković: Podnosim krivičnu prijavu; Mandić: Sve u skladu sa zakonom

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, pozvao je juče gradonačelnika da do petka dostavi građevinsku knjigu o izgradnji škole u Adi, dok su mu iz Gradske uprave uzvratili da je sve u skladu sa zakonom.

Kako Ninković pojašnjava, Republika Srbija je donirala novac za izgradnju ove škole, te je potpisan ugovor sa firmom iz Teslića.

"Nakon završetka radova i unutrašnjeg opremanja škole, 1. septembra škola je počela sa radom i data je upotrebna dozvola, a već 16. oktobra izdata je nova javna nabavka od skoro 800.000 KM uz objašnjenje da je opeka poskupjela, da su postavljeni jači prozori, ograda i slično. To je potpuna laž jer je u projekat za izgradnju uvršteno sve to što je on navodno trebao nabaviti. Stakla za prozore su po projektu predviđena da budu takva višeslojna i čvršća", rekao je Ninković i dodao da će, što se tiče poskupljenja opeke za fasadu, tražiti od grada da dostavi podatke o količini, cijeni i odakle je opeka nabavljena.

"On je slagao i da dvije učionice u prirodi nisu predviđene projektom, a ovo što je on uradio nije škola u prirodi, ovo ne liči na amfiteatar, nego na kadu ili bazen. U fizičkom smislu to je pokušaj amfiteatra koji nije dobio svoju funkciju", objasnio je on.

Dodao je da je prvi dio ograde u nešto boljem stanju, ali bočni dio je samo pletena žica, bez temelja.

"Ogradom kojom naši ljudi ograđuju kokoši on je ogradio školu", istakao je Ninković. Zbog svega ovoga, istakao je, traži od grada da do petka dostavi građevinsku knjigu.

"Ako se ovo ne dostavi, ići ću prema Tužilaštvu sa krivičnom prijavom prema gradonačelniku, nadzornom organu i izvođaču", istakao je on.

Na ovo je odgovorila Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, ističući da je njihovo opredjeljenje protekle tri godine bilo podrška obrazovanju.

"Ovdje se radi o školi kakva do sada nije izgrađena na našim prostorima, koja svojim standardima predstavlja poseban projekat, koji se sastoji iz dvije faze izgradnje. Kada smo spoznali da je potrebno da završimo sa svim onim što je neophodno za početak školske godine, neke radove iz druge faze prebacili smo u prvu", objasnila je ona, te je istakla da će sve informacije koje se traže dostaviti.

Boriša Mandić, v.d. načelnika Odjeljenja za komunalne poslove, istakao je da je ovo jedan od projekata koji je realizovan po svim zakonskim procedurama.

"Svi dodatni radovi prve faze izgradnje škole u Adi zapravo su radovi projektom predviđeni u drugoj fazi, što znači da će vrijednost izvođenja radova druge faze biti umanjena za ove radove", poručio je Mandić.

Mandić je napomenuo da je posebnim uzansama o građenju predviđeno kao uobičajeno odstupanje prilikom izvođenja radova u odnosu na projekat, posebno kada je riječ o složenim građevinskim objektima kao što je škola u Adi, iz kog razloga je i Zakonom o javnim nabavkama predviđena mogućnost nabavke dodatnih radova u vrijednosti do 20% od vrijednosti osnovnog ugovora, a koji su tehnički neodvojivi od ovog ugovora.

