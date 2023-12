Ninković: Stanivuković bi da ispegla nenamjensko trošenje novca

BANJALUKA- Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je danas da neće dozvoliti održavanje sjednice gradskog parlamenta kako bi, kako je naveo, gradonačelnik Draško Stanivuković kroz rebalans budžeta za ovu godinu mogao da ispegla nenamjensko trošenje novca.

Ninković je naveo da je Stanivuković juče izjavio "da se sa šest miliona donacija, koje je navodno obezbijedio, ne mogu riješiti plate radnika u Domu zdravlja, Centru za socijalni rad i u vrtićima", prenosi Srna.

On je istakao da ne treba dozvoliti da se donacijama popeglaju Stanivukovićeve kriminalne radnje u prošloj godini.

"Mi nećemo biti dio toga. Rješenje sam davno ponudio i to jeste odgovarajuća realokacija sredstava, što svi znaju, te da se isplate plate. Ali, on to neće da prihvati", rekao je Ninković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Istakavši da donaciju, o kojoj govori Stanivuković, niko u Skupštini neće odbiti ako se ona ispostavi kao zakonita, Ninković je podsjetio da je Stanivković juče rekao da od toga ne može da izdvoji sredstva za socijalna davanja i pokrije sve druge troškove.

Ninković je naveo da je to zamajavanje u stvari potvrda da gradonačelnik pokušava da riješi svoju odgovornost koju je napravio nenamjenskim trošenjem višemilionskih budžetskih sredstava, te da grad sada ne bi bio u ozbiljnom problemu da se nije tako ponašao.

Prema njegovim riječima, Stanivuković se sada bori za svoju glavu jer ako se dokaže krivična odgovornost neće moći da bude kandidat za gradonačelnika na narednim lokalnim izborima.

"Garantujem vam da će gradonačelnik, ako nadležni organi u toku iduće godine ubrzaju istrage po krivičnim prijavama protiv njega, prije isteka mandata sa lisicama izaći iz Gradske uprave", rekao je Ninković.

On je dodao da prijedlozi Stanivukovića nisu izvodljivi u praksi, te da dovoljno o svemu tome govori činjenica da za sada nije dobio odgovor na svoje otvoreno pismo vlastima Srpske da reaguju na skupštinsku većinu koja ne želi da zakaže sjednicu za usvajanje rebalansa budžeta.

"Ovdje je riječ o novcu Banjalučana koji je on zloupotrijebio i zato mora odgovarati. Budžet grada za narednu godinu je izglasan i Stanivuković iz njega može da troši već od 3. januara. Ako neće, njegov problem", rekao je Ninković.

Stanivuković je u pismu naveo kako je za Banjaluku obezbijedio donatorska sredstva u iznosu od šest miliona KM i da je rebalans prijeko potreban kako bi u gradu nastavio funkcionisati javni prevoz, da bi korisnici tuđe njege i pomoći dobili naknade, a primanja zaposleni u Centru za socijalni rad i drugi.

On je naveo kako će, ukoliko se ne usvoji rebalans, prvih dana Nove godine "nepotrebno nastati socijalna kriza".

