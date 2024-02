Ninković: Stanivuković je "jadniče koje je potrčalo" da zakaže dogovoreni kolegijum

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, istakao je da je gradonačelnik Draško Stanivuković "jadniče koje je potrčalo" da zakaže kolegijum, koji je već bio dogovoren.

"Pa taj čovjek je nevjerovatan, smješno je to što on radi. Ne može da prođe tri dana, a da ne napravi neki šou", rekao je on, te dodao da je Stanivuković glasove uzeo prošli mandat, ali za ovaj ne vjeruje.

"Ja sam ozbiljan čovjek i ne radim ništa, odnosno ne zakazujem ništa, bez konsultacija. U ponedjeljak, utorak i danas obavljao sam razgovore sa odbornicima i vjerovatno kada je čuo Stanivuković, da ću zakazati kolegijum Sjednice u petak u devet časova, te da će biti i vanredna sjednica u 10.30, onda je 'jadniče potrčao' da prvi kaže kako će se održati kolegijum", objasnio je Ninković, te dodao da je Stanivuković mogao djelovati tek sutra.

Kada je riječ o kladionicama Ninković je istakao da Stanivuković govori samo o kladionicama koje su fizički smještene u blizini škola.

