Ninković: Stanivuković je zaključao pečat, zbog njega ne mogu da radim

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, je istakao da mu je onemogućen rad, te da ne može uzeti za ozbiljno brojne prozivke gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

“On je onemogućio meni kao predsjedniku Skupštine grada Banjaluka da radim svoj posao. I kakvo je to sada licemjerstvo, sa njegove strane, te davati izjavu u kojoj će on od građana tražiti da potpišu peticiju za moju smjenu, a pritom je svjestan da je upravo on zaključao pečat i onemogućio mi rad”, rekao je Ninković za "Nezavisne novine".

Dodaje da nije dobio pisanu naredbu niti je, kako kaže, dobio iz kabineta gradonačelnika ikakvu informaciju, oko dobijanja nove kancelarije.

“Tako da to sve što on špekuliše ne mogu uzeti za ozbiljno”, rekao je Ninković, te tako odgovorio na izjavu Stanivukovića.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke napisao na svom facebook profilu kako će biti prinuđen od građana zatraži potpise za smjenu Ljube Ninkovića.

“Odluke zadnje Skupštine na koju smo čekali tri mjeseca i koja je održana tek nakon pritiska građana i javnosti Banjaluke, još čekaju na potpis i pečat predsjednika Skupštine. Ukoliko Ninković nastavi sa opstrukcijom i ne potpiše odluke, biću prinuđen da pokrenem inicijativu i zatražim od građana potpise za njegovu smjenu”, napisao je Stanivuković, na društvenim mrežama.

Kako on dodaje Ninković je odbio mišljenje resornog ministarstva da nema potrebe da poništava pečat, nego da evidentira period kada nije imao pečat, da ne odgovara za to u tom periodu, ali da može da nastavi posao, međutim, kako kaže, on je želio da poništi pečat.