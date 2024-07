Ninković: Stanivukoviću bi bilo bolje da zaustavi vodurinu koju sipa kod Delte

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, istakao je da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, mjerna jedinica za laž, te da za svoje neuspjehe krivi SNSD.

Kako dodaje Narodni front nije glasao kao SNSD, te je zajedno sa PDP-om glasao za 86 tačaka dnevnog reda.

"On laže da dijeli besplatne placeve mladim bračnim parovima, već im subvencioniše početnu cijenu. On samo pravi marketinški potez, a uvući će mlade bračne parove samo u pravne probleme”, rekao je on, te dodao da se mnogi mještani kisele u znoju upravo zbog Stanivukovića.

“Kako je sistem funkcionisao sve dok nije došao Draško Stanivuković. Ja jesam za rješavanje problema, ali postoji li neka analiza koja govori šta je problem i kako se treba riješiti. On samo želi ući u kreditno zaduženje, a bilo bi bolje da zaustavi vodurinu koju sipa kod Delte i riješi ovaj problem”, istakao je on.

Što se tiče subvencija za izjednačavanje cijena privatnih i javnih vrtića, kako dodaje riječ je o rezoluciji koja nije obavezujuća.

