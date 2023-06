Ninković napokon "utvrdio" i otkrio kolika mu je plata

BANJALUKA - Moja plata varira svakog mjeseca, ali je u prosjeku oko 4.900 KM, rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

On je istakao da ona iznosi tri i po plate od prosječne plate zaposlenih u Gradskoj upravi za prethodnu godinu i kao takvu, kako kaže, on ju je naslijedio jer je to definisano zakonom za sve predsjednike skupština gradova i opština u RS.

"Moja plata, kao i plata odbornika različita je iz mjeseca u mjesec, jer tu ima vjenčanja, dolazak na komisije i ostalo. Tamo gdje se pojavite za to dobijete novac, a gdje se ne pojavite ne dobijete", naveo je Ninković.

Podsjetimo, on je nedavno, kada su ga novinari pitali, rekao da ne zna kolika mu je plata.