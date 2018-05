Ništa od voza, panoramskim minibusom do Banj brda?

BANJALUKA - Na javnu nabavku za prevoz turističkim vozom do Banj brda niko se nije javio i narednih dana ćemo razmotriti da li ćemo uvesti panoramski minibus ili ponoviti nabavku, rekao je juče Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodao je da na javni poziv nije stigla nijedna prijava, ni kvalifikovana, ni bilo kakva druga, a ako ponove javnu nabavku za prevoz vozićem do najpoznatijeg izletišta, onda gube ovu sezonu.

"Nekoliko prevoznika je podiglo dokumentaciju, ali očito nisu našli ekonomsku računicu. Nama je prije svega bio cilj da ove sezone vidimo kakvo će biti interesovanje i kakve su reakcije građana", kaže Sandić.

Dodao je da razmišljaju i o tome da, iako su u prvoj varijanti bili protiv toga, uvedu panoramski minibus koji se koristi u turističke svrhe.

"Uveli bismo ga kroz neki direktni sporazum koliko nam zakon to dozvoljava da tokom juna, jula i avgusta vidimo kakve su reakcije kako bismo za sljedeću godinu razradili i druge varijante. Da možda pojačamo sufinansiranje ili da grad uđe u kompletan aranžman u smislu nabavke osnovih sredstava i zapošljavanja radnika i svega ostaloga", rekao je Sandić i dodao da bi im to stvorilo dodatni trošak.

Sandra S. kazala je da bi trebalo da bude bilo kakav prevoz za osobe koje se teško kreću, a željele bi posjetiti Banj brdo.

"Ovaj prevoz posebno bi značio starijima i licima sa invaliditetom i njihovim porodicama koji žele do ovog izletišta", rekla je ona.

Turistički vozić za koji je bila raspisana javna nabavka trebalo je da bude na električni ili na obični pogon, koji bi prevozio građane i turiste na svakih sat vremena od Tvornice obuće "Bema" do izletišta Banj brdo.

Bilo je predviđeno da se prevoz turističkim vozićem vrši radnim danima od 15 do 20 časova, a vikendom i praznicima od devet do 20 časova. Cijena karte u jednom smjeru trebalo je da bude jednu KM, a za djecu do pet godina besplatna.

Turistički vozić trebalo je da bude u nadležnosti Odjeljenja za saobraćaj i puteve, ali u službi turista i građana koji žele da idu na Banj brdo.

Voda stiže u Čokore i Podgrmečku ulicu

U naselje Čokori i zaselak Macanovići i u dva ogranka Podgrmečke ulice u mjesnoj zajednici Lauš uskoro bi trebalo da potekne voda iz slavina jer je juče počela izgradnja vodovoda.

Gradonačelnik Igor Radojičić, koji je ozvaničio radove, rekao je da će na mreži u Macanovićima biti izgrađen oko jedan kilometar vodovoda, za šta je izdvojeno oko 55.000 KM, a u Podgrmečkoj ulici predviđena je gradnja mreže u dužini od oko 300 metara.

"Izgradnjom mreže u Podgrmečkoj ulici biće obezbijeđeno kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje vodom oko 20 domaćinstava", rekao je Radojičić i dodao da je vrijednost ovih radova oko 33.000 KM.

Istakao je da će na području grada biti rađeno deset vodovoda, te da će ove godine najveća ulaganja biti u vodosnabdijevanje i u saobraćaj.