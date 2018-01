Nova "Eko-toplana" preuzima djelatnost stare toplane: Grijanje ne poskupljuje

BANJALUKA - Nova "Eko-toplana" od sutra bi trebalo da preuzme grijanje grada, a cijene po kvadratnom metru ostaće iste, rekao je danas tokom rasprave na sjednici Skupštine grada gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

"Korisnici koji nemaju kalorimetre plaćaju po kvadratnom metru istu cijenu kao i do sada. Ne mijenja se ni fening kod tih potrošača. Isto je i kada je riječ o poslovnim prostorima, gdje postoji tzv. instalisana snaga i tarife koje su bile do sada i one ostaju iste", objasnio je Radojičić.

Dodao je da završetkom odlučivanja o tačkama koje se tiču grijanja, građani dobijaju kvalitetno grijanje po prihvatljivoj cijeni.

"Jedina promjena je uvođenje fiksnog dijela kod onih potrošača koji imaju ugrađene kalorimetre, ali je riječ o tome da kada je pušteno da se u gradu uvode kalorimetri nije uvedeno na sistematičan način, dakle, na način obračuna koji podrazumijeva fiksni i varijabilni dio i koji je prošao provjere i Ustavnog suda", rekao je on.

Dodao je da su se kod donošenja i predlaganja svih ovih odluka rukovodili praksom Ustavnog suda RS.

"Dakle, ova vrsta naplate koja podrazumijeva fiksni i varijabilni dio koji je i dalje znatno manji od onoga što plaćaju potrošači paušalno po kvadratnom metru jeste ustavna", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, o cjenovniku i tarifama odlučuje grad, a da je instalisana snaga "Eko-toplane" usklađena sa godišnjom potrošnjom. Istakao je da ako korisnik ne želi potpisati ugovor s novom toplanom i želi da se isključi, može to učiniti.

"Nova toplana će svim korisnicama ponuditi iste ugovore, u kojima se propisuju svi uslovi zaključivanja i raskidanja ugovora ", rekao je on.

Dodao je da se mauzut za staru toplanu više neće nabavljati, jer nova toplana grije na sječku i žele da se riješe mazuta sve vrijeme.

"Po biznis planu i ugovorima, 'Eko-toplana' je dužna investirati u rekonstrukciju i obnovu toplovodne mreže", objasnio je Radojičić.

Kada su u pitanju dugovi stare toplane, gradonačelnik kaže da će garancije od stare toplane koje je imala od grada morati da vraća grad.

"Ove godine u budžetu imamo planiranih 4,5 miliona KM da vratimo garancije za potrošen mazut. Idućih 10 godina ćemo vraćati dugove za mazut za šta je grad davao garanciju", zaključio je Radojičić.

Oformljen Klub odbornika SzP

Odbornici NDP, PDP i SDS od danas u Skupštini grada djeluju kao Klub odbornika Saveza za promjene, rekao je Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada. Odbornici Aleksandar Petković, Draško Stanivuković, Mirna Savić-Banjac i Saša Lazić do sada su djelovali u zajedničkom klubu odbornika SDS-PDP-NDP.