Nova autobuska linija "spojiće" banjalučka naselja sa UKC RS

BANJALUKA - Nova gradska linija, koja je predviđena novim ugovorom sa prevoznicima, saobraćaće preko novoizgrađene saobraćajnice na mjestu nekadašnjeg "Voćnjaka" i tako spojiti više gradskih naselja u Banjaluci sa Univerzitetskim kliničkim centrom RS.

Kako su pojasnili u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, riječ je o novoj liniji "Lauš – Paralela – Centar – Zeleni most", koja će nositi oznaku "linija broj 7".

Autobusi na navedenoj liniji saobraćaće ulicama Jovanke G. Zmijanjke, Vladike V. Nastića, novoizgrađenom saobraćajnicom (paralelom), Zelengorskom, zatim Ulicom Ranka Šipke, kroz centar do novog mosta u Obilićevu i TO Bema. Početno stajalište linije na Laušu, poklapaće se sa početnim stajalištem linije broj "6", a kod TO "Bema" sa početnim stajalištem linije broj "13", pojasnili su iz odjeljenja.

Kako su istakli, na ovaj način će se ostvariti veza UKC-a sa naseljima Lauš i Kočićev vijenac, te Domom za stara lica i Obilićevom s jedne strane, a s druge strane povećava se broj polazaka odnosno ostvariće se bolja povezanost UKC-a sa centralnom gradskom zonom i uvezivanje sa ostalim linijama.

Inače, novim ugovorom sa prevoznicima, za koje je u toku javni poziv, predviđene su i manje korekcije u trasama nekih od linija.