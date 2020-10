Nova linija u Banjaluci: Sedmica povezuje UKC s nekoliko naselja

BANJALUKA - Od ponedjeljka na području grada počeće da saobraća nova linija javnog prevoza, i to preko novoizgrađene saobraćajnice na mjestu nekadašnjeg voćnjaka, koja će spojiti više gradskih naselja s Univerzitetskim kliničkim centrom RS.

"Riječ je o novoj liniji Lauš - Paralela - Centar - Zeleni most, koja će nositi oznaku linija broj 7. Autobusi na ovoj liniji saobraćaće ulicama Jovanke G. Zmijanjke, Vladike V. Nastića, novoizgrađenom saobraćajnicom, Zelengorskom, Ranka Šipke, kroz centar do novog mosta u Obilićevu i TO 'Bema'", pojasnili su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Dodaju da je početno stajalište linije na Laušu u Ulici Jovanke Gajić Zmijanjke, a kod TO "Bema" će se poklapati sa početnim stajalištem linije broj 13.

"Na ovaj način biće ostvarena veza UKC-a s naseljima Lauš i Kočićev vijenac, te Domom za stara lica i Obilićevom sa jedne strane. U isto vrijeme, otvaranjem ove linije, ostvariće se bolja povezanost UKC-a s centralnom gradskom zonom i uvezivanje sa ostalim linijama", kazali su u resornom odjeljenju.

U početnoj fazi, autobusi će saobraćati na svakih sat vremena svakog dana, a u zavisnosti od broja putnika, planirano je uvođenje i dodatnog broja polazaka. Iz smjera Obilićeva prvi polazak biće u 6.30, a iz smjera Lauša u šest časova.