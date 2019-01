Nova pijaca u Lazarevu bez švercera, samo domaća roba

BANJALUKA - Kako bi omogućio poljoprivrednim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode i prerađevine, Centar za razvoj poljoprivrede i sela planira da izgradi novu tržnicu u gradu.

Pokrenute su i prve aktivnosti kako bi na lokaciji postojeće devastirane tržnice u Lazarevu koja godinama nije u funkciji, bila podignuta nova savremena tržnica domaćih proizvoda.

Prema riječima direktora Centra Draška Ilića, uskoro bi trebalo da bude gotova projektna dokumentacija, te poznat predmjer i predračun potrebnih radova, nakon čega će se odrediti izvori finansiranja tog posla.

Kako je naglasio, iz razgovara sa poljoprivrednim proizvođačima i analize koju je Centar uradio o tome gdje i kako završavaju proizvodi sa naših ruralnih prostora, konstatovano je da nedostaje jedan tržnički prostor za poljoprivredne proizvođače.

“Obratili smo se Gradu za iznalaženje određenog prostora koji bi mogao adekvatno da odgovori tim potrebama i došli smo do lokacije tržnice u Lazarevu, koja ni nakon 35 godina poslije izgradnje nije stavljena u funkciju. Taj prostor je sada potrebno adaptirati i dovesti u funkcionalno stanje”, kazao je Ilić.

On ističe da će na budućoj tržnici, svoje proizvode i prerađevine moći prodavati samo proizvođači sa područja Banjaluke, i to one količine koje su prethodno planirali za proizvodnju i prijavili ih Centru.

“Time ćemo omogućiti domaćim proizvođačima da prodaju svoju proizvode i prerađevine, a spriječiti da razni preprodavci nude i plasiraju robu iz uvoza”, naveo je Ilić.

Tržnica domaćih proizvoda, kako je naglasio Ilić, biće značajna podrška poljoprivrednicima, koji će imati gdje da unovče ono što su proizveli, a istovremeno će omogućiti svim sugrađanima da kupe provjerene domaće proizvode.

“Takođe, smanjićemo nekontrolisani uvoz hrane iz inostranstva i odliv kapitala iz Republike Srpske”, rekao je on i dodao da je planirano i uspostavljanje brenda „Krajiška kuća“, odnosno prodajnog prostora za plasman domaćih prerađevina. I ove aktivnosti su u toku, a kako je naveo – u saradnji sa resornim ministrastvom izradiće se baza podataka poljoprivrenih proizvođača i vrste proizvoda koje će poljoprivrednici sa područja grada plasirati posredstvom ove kuće.

Hercegovačka kuća

U Banjoaluci je u toku uređenje prostora za otvaranje „Hercegovačke kuće“, u cilju promocije hercegovačkih proizvoda u našem gradu i podršci turističkim sadržajima. Kao rezultat dogovorene saradnje gradova Trebinje i Banjaluka, ova kuća bi trebalo da bude otvorena krajem marta.

Grad Banjaluka je obezbijedio prostor i sredstva za sanaciju objekta, Centar će finansirati unutrašnje radove, a Agrarni fond Trebinje je obezbijedio sredstva za izradu projekta organizacije i uređenja enterijera.