Nova toplana od 1. februara grijaće Banjaluku u punom kapacitetu

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da je nova toplana spremna da od 1. februara preuzme djelatnost i grijanje grada u punom kapacitetu i da će time biti riješen višedecenijski problem grijanja u ovom gradu.

Nakon obilaska novog preduzeća "Eko toplane Banjaluka" Radojičić je rekao novinarima da je ovim izgrađenim kapacitetom riješen decenijski problem gradskog grijanja u Banjaluci.

On je napomenuo da je svake godine prijetila opasnost da u sred zime dođe do humanitarne katastrofe i da 20.000 potrošača, od domaćinstava do hirurgije i vrtića, ostane bez grijanja.

"Građani Banjaluke sada će imati pouzdano grijanje. Grad će ovim riješiti problem najvećeg gubitaša u gradu koji je uspio akumulirati oko 90 miliona KM duga i svaka nova sezona je nosila novi dug negdje između 10 i 20 miliona KM koji više niko nije mogao da nosi i prati, nijedna banka, a ni sam grad", istakao je Radojičić.

Gradonačelnik Banjaluke je ponovio da bi Skupština grada na narednoj sjednici, zakazanoj za 31. januar, trebalo da usvoji set odluka u vezi sa radom nove toplane čime će grijanje biti povjereno novom privrednom subjektu - preduzeću "Eko toplane Banjaluka".

On je naglasio da bi do srijede trebala da budu uključena još dva kotla, ukupne snage 40 megavata, dodavši da je to dva i po puta više od postojećeg instalisanog kapaciteta koji je u upotrebi sa toplanama u naselju Starčevica i Kočićev vijenac.

Radojičić je naglasio da će se na sjednici gradskog parlamenta naći paket odluka u vezi sa novom toplanom i pojasnio da se jedna odluka odnosi na povjeravanje djelatnosti, a dvije na uslove proizvodnje, distribucije, isporuke i naplate toplotne energije, uključujući i tarifni sistem.

"U tarifnom sistemu mijenja se samo dio koji se odnosi na fiksnu naplatu kod potrošača koji imaju ugrađene kalorimetre. Prijedlog je 0,32 KM po kvadratnom metru fiksnog iznosa", rekao je Radojičić.

On je istakao da prema biznis planu preduzeće "Eko toplane" treba da ima između 50 i 60 radnika, te da će preuzeti dio zaposlenih iz stare Toplane koja ima oko 140 zaposlenih, dodavši da će dio zaposlenih iz stare Toplane steći uslove za penziju, dok će dio biti tehnološki višak.

Radojičić je rekao da je većinski vlasnik preduzeća "Eko toplane" - 51 odsto privatna kompanija, a 49 odsto grad.

Direktor preduzeća "Eko toplane Banjaluka" Borko Torbica rekao je da je nova toplana prošla probni rad i da je ušla u puni režim rada na mreži, te da je preduzeće potpuno spremno za preuzimanje djelatnosti.

"Ovo je tek relaizacija nultnog koraka našeg projekta. Glavni imperativ u narednih 10 godina jeste rad na distributivnoj mreži. U prve tri godine cilj je da se uradi kompletna automatska regulacija mreže. Naše investicije će biti 1,5 milion maraka godišnje u mrežu. Nama je jasno da ako nemamo kontrolu temperature u stanovima onda nismo završili naš projekat", rekao je Torbica.

On je naveo da se sredinom januara počelo sa praćenjem temeprature na podstanicama i izrazio očekivanje da će u naredne tri godine svih 240 podstanica biti automatizovano.

Torbica je naglasio da će građani od nove toplane prvo osjetiti komfor grijanja 24 sata i da nijednog momenta neće biti rashalađivanja stanova.

Osim gradonačelnika Banjaluke, objekat nove "Eko toplane Banjaluka" obišli su i i zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić, predsjednik Skupštine grada Zoran Talić, potpredsjednici Saša Čudić i Milan Milaković, odbornici Skupštine, te načelnici resornih odjeljenja u Gradskoj upravi da bi se na licu mjesta uvjerili u pripremljenost i spremnost ovog subjekta da preuzme djelatnost u tehničkom, finansijskom i pravnom smislu.