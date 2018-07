Nove kuće odgodile završetak puta u naselju Česma

BANJALUKA - Rok za završetak radova na rekonstrukciji Ulice Petra Velikog, glavne saobraćajnice u naselju Česma, prolongiran je do 2. avgusta, potvrdio je Dejan Gaković, tehnički direktor "Kozaraputeva".

Kako je objasnio, razlog je što su neke kuće oko saobraćajnice napravljene nakon izrade projektne dokumentacije, što je stvorilo probleme u vezi s nivelacijom puta do nekih objekata.

"Nama to kao izvođeču radova predstavlja veliki problem, jer nam usporava radove, zboga čega su trenutno u neku ruku morali biti i obustavljeni. Pored nas na gradilišu su i firme koje postavljaju kablovsku mrežu i izmještaju vodovodne instalacije, a mi nad tim radovima nemamo uticaja. Oni nam otežavaju radove i usporavaju nas. Pored toga, prisutan je gust saobraćaj jer je naselje veliko i zbog toga smo tražili totalnu obustavu kako bismo sebi poboljšali uslove za rad", rekao je Gaković i dodao da ukoliko bude obustavljen saobraćaj upitno je da li će i tada da ispoštuju rok. Prema njegovim riječima, projektna dokumentacija ne odgovara trenutnom stanju na terenu i potrebno je izvršiti njenu korekciju.

Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, istakao je da je ovo odjeljenje upoznato s primjedbama mještana te da će gradske vlasti učiniti sve što je u njihovoj moći da se svakoj od kuća uz novu saobraćajnicu obezbijedi nesmetan prilaz u dvorišta.

"Iz tog razloga biće naloženo da se izvrši novo geodetsko snimanje, što je osnovni preduslov da bi uočeni problem u vezi s nivelacijom puta bio riješen. U svakom slučaju, trudićemo se da uvažimo trenutno stanje na terenu i da svako od mještana dobije nesmetan prilaz sa saobraćajnice", rekao je Sandić.

Rekonstrukcija Ulice Petra Velikog u naselju Česma od novog mosta preko rijeke Vrbanje do pravoslavne crkve u dužini većoj od 800 metara počela je sredinom marta. Vrijednost radova je 750.000 KM.

Obustava saobraćaja

Od danas pa do 21. jula svakim radnim danom i subotom od 8.15 do 19 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici Petra Velikog od broja jedan do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom zbog izgradnje glavne saobraćajnice kroz Česmu.

Za vrijeme izvođenja radova biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a građani i vozači se mole za strpljenje i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja u naselju Česma.

Linija javnog gradskog prevoza 9B Česma - Medeno polje - centar za vrijeme obustave saobraćaja će saobraćati s izmijenjenim redom vožnje.