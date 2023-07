Nove redukcije u Banjaluci zbog neracionalne potrošnje vode

Banjalučki Vodovod najavio je danas nove redukcije zbog neracionalne potrošnje vode, zbog čega će svako drugo veče biti zatvarani cjevovodi prema Krminama i Aginom Selu kako bi se preusmjerila određena količina vode prema Ljubačevu, Јavoranima i Memićima.

Redukcije su najavljene svako drugo veče od 22.00 časa u cjevovodima prema Krminama i Aginom Selu i trajaće do sutradan u 12.00 časova. U Piskavici i Potkozarju svako veče od 18.00 časova do 7.00 ujutro, a u Slatini svako veče od 20.00 do 8.00 časova sutradan, navedeno je u saopštenju.

Iz ovog komunalnog preduzeća su napomenuli da neće svi u isto vrijeme ostati bez vode, niti će je svi u isto vrijeme dobiti, što će biti uslovljeno brzinom praženjenja i punjenja sistema.

"Pošto prethodni apeli nisu urodili plodom, rezervoari Tunjice jedan i dva, Ramići i Prijakovci, ukoliko se hitno ne počne s racionalnom potrošnjom, mogu izdržati do večeras", navode iz Vodovoda.

U saopštenju se navodi da potrošači u višim zonama već osjećaju posljedice neracionalne potrošnje u vidu slabog pritiska u rubnim područjim grada kao što su Јablan i Bukovica.

Naselja Donja Kola i Rekavice takođe moraju da povedu računa o potrošnji.

"Željeli bismo još jednom da vam skrenemo pažnju na to da svi moramo biti odgovorni i solidarni ako želimo ne samo da redukcije prestanu, nego i da izbjegnemo gori scenario. Zato vas molimo - trošite vodu samo za potrebe domaćinstva i higijene", navodi se u saopštenju.