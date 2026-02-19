Novi ciklus besplatne škole za trudnice, prijave u toku

BANJALUKA - Novi ciklus besplatne obuke u okviru Škole za trudnice i roditeljstvo počeće u subotu, 21. februara 2026. godine, a kako ističu iz Doma zdravlja Banjaluka, prijave su u toku.

Kako je saopšteno, ovaj program osmišljen je s ciljem da budućim roditeljima pruži sigurnost, znanje i podršku na svakom koraku njihovog najvažnijeg životnog putovanja.

Program obuhvata tri ključne cjeline: edukaciju za trudnice, psihofizičku pripremu za porođaj, te podršku zdravom roditeljstvu.

"Kroz stručno vođene sesije, tim ginekologa, pedijatara, stomatologa, fizijatara i profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja pružaće vam pouzdane informacije o trudnoći, porođaju, postporođajnom oporavku i pravilnoj njezi novorođenčeta. Posebno ističemo da će od narednog ciklusa obuke program biti dodatno unaprijeđen uključivanjem zdravstvenih radnika Službe hitne medicinske pomoći, kao i stručnjaka iz Odjeljenja za zdravstvenu njegu u zajednici (kućne posjete). Njihovo učešće omogućiće polaznicima dodatnu sigurnost kroz praktične savjete o postupanju u hitnim situacijama, kao i informacije o kontinuiranoj podršci porodicama u kućnom okruženju", naveli su oni.

Buduće polaznice, kako su dodali, očekuju konkretne smjernice, korisna znanja i prilika da u toploj i podržavajućoj atmosferi postave pitanja i razmijene iskustva.

Prijave su moguće putem zvanične internet stranice JZU Dom zdravlja Banjaluka ili pozivom na broj: 051/247-323.