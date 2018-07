Novi most i put u Priječanima do kraja avgusta

BANJALUKA - Ako revidovana konstrukcija visećeg mosta za pješake u Priječanima uspješno prođe testiranje nosivosti, trebalo bi da bude u funkciji do kraja avgusta, ali i put za ovo naselje, čija gradnja je u toku, potvrdio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Dodao je da se nada da će most proći testiranje nakon svih komplikacija koje su se desile.

"Most u Priječanima je došao u fazu testiranja, dakle izvođač je završio ono što je bilo predviđeno revidovanim projektom i sada se dolazi do faze testiranja opterećenja", kazao je Radojičić.

Za popravku mosta koji spaja Priječane i Zalužane grad je izdvojio 100.000 KM.

Preduzeće "Prijedorputevi" izvodilo je radove na sanaciji, a oni su svoj posao završili 22. jula, kada je bio i krajnji rok za završetak.

Stari pješački most je uništen u poplavama 2014. godine, a u gradnju novog je uloženo više od pola miliona KM.

Radovi su počeli u maju 2015. godine, a za taj posao "Vode Srpske" su angažovale preduzeće "Niskogradnja".

Gradske vlasti su krajem 2016. zabranile upotrebu novoizgrađenog mosta, jer nije bio bezbjedan, a zbog potreba mještana grad je tada preuzeo na sebe obavezu da riješi taj problem.

Zdravko K. iz Priječana kaže da već četiri godine čekaju da most bude saniran.

"Nama mještanima je taj most od velikog značaja jer da bi došli do ambulante ili do posla mnogi koriste taj most. Veoma nam je bitno da on bude bezbjedan jer preko njega prelaze i djeca", istakao je on.

U toku je i izgradnja nove dionice puta prema naselju Priječani u dužini od 1.000 metara i vrijednosti više od 750.000 KM, koja je počela 8. septembra prošle godine.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve rekli su da će već u prvoj sedmici, odnosno do 10. avgusta, biti položen završni sloj asfalta i asfaltirani trotoari.

"Tako će se saobraćaj moći nesmetano odvijati, a do kraja avgusta očekujemo završetak svih radova na uređenju terena oko saobraćajnice, kao i uređenje nasipa i ostalog", rekli su u Odjeljenju.