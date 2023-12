Novi snažan zemljotres u BiH (VIDEO)

Jak zemljotres pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se u više gradova, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC). Nakon prvobitne informacije da je magnituda zemljotresa bila 5,2 po rihteru, nove informacije EMSC-a pokazuju da je jačina bila nešto manja, odnosno 4,7.

Kako navodi EMSC, za razliku od onog koji se desio oko 18 časova, od 3.0 stepena po Rihteru, čiji je epicentar bio sedam kilometara od Banjaluke, ovaj je bio jačine 4,7 stepena, sa epicentrom u blizini Zenice, a prema prvim nezvaničnim informacijama u Zenici je prouzrokovao i određenu materijalnu štetu.

Kako javljaju građani, zemljotres se osjetio u Banjaluci, Zenici, Žepču, Vitezu, Travniku, Busovači, Kaknju, kao i u Sarajevu i okolnim mjestima.

Osjetio se i širom Hrvatske, od Slavonije do Dalmacije. Kako se može vidjeti u video snimku portala “072info” aktivirali su se i brojni alarmi.

