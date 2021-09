Novo radno vrijeme ARI ambulanti Starčevica 1 i Paprikovac

BANJALUKA - ​Iz JZU "Dom zdravlja" Banjaluka obavještavaju sugrađane o novom radnom vremenu ambulanti za respiratorne infekcije (ARI) u mjesnim zajednicama Starčevica i Paprikovac.

Kako su saopštili, u ARI ambulanti Starčevica 1, koja se nalazi u Ulici Jug Bogdana 66 (prostor u kojem su se pružale laboratorijske usluge) radi se u dvije smjene od 08:00 do 18:00 časova, svakim radnim danom. Dezinfekcija prostora se vrši u periodu od 12:00 do 14:00 časova. Kontakt telefon ARI Stračevica 1 je: 051/433-731.

Kako prenosi Grad Banjaluka u ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Obilićevo, Starčevica 1, Starčevica 2, Vrbanja i Srpske Toplice.

Radno vrijeme ARI ambulante Paprikovac je od 08:00 do 14:00 časova za pacijente sa akutnim respiratornim infekcijama svakim radnim danom, uz pauzu za dezinfekciju prostora od 11:00 do 11:30 časova. Ambulanta se nalazi u Ulici Ranka Šipke 80 c. Kontakt telefon ARI ambulante Paprikovac: 051/304-430.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Lauš, Petrićevac, Paprikovac, Motike, Bronzani Majdan, Borkovići i Goleši.

U obje ambulante, lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije svoj pregled zakazuju putem timova porodične medicine.