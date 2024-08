Novo šetalište uz Vrbas ispod tvrđave Kastel

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluka Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je danas radove na izgradnji još jednog, novog šetališta uz rijeku Vrbas, ovaj put ispod tvrđave Kastel.

"Odmah želim da naglasim da radovi ovdje nisu još gotovi, te da pojedinci dijele fotografije nezavršenog šetališta. Želim da vam kažem da će to biti gotovo kroz koji dan. Kada završimo ovu dionicu, imaćemo oko 6 kilometara šetališta – od Švdeske plaže do Gradskog mosta, pa sve oko Kastela. Nakon toga, idete parkom Tvrtka I Kotromanića sve do Gajeve ulice, pa centralnim šetalištem do Centralnog spomen – obilježja, kuće Milanovića, pored parkova koje gradimo pa sve do parka "Mladen Stojanović". To je ta nova Banjaluka u koju vjerujemo od prvog dana", rekao je Stanivuković.

Poručio je i to kako gradska administracija ovdje ulaže oko 150 hiljada KM, te da će na ovom lokalitetu biti urađena i rasvjeta, kako bi ovo šetalište bilo osvijetljeno.

"Dodatno, moram da kažem da će i Gradski most biti osvijetljen baš kao što svijetli i tvrđava Kastel. Dakle, kada pređete Gradski most, uz tvrđavu Kastel oko njenog obima imaćete kaldrmu. Sve ovo znači da će Banjaluka da sija u svom punom kapacitetu", rekao je Stanivuković podsjetivši da je nakon nekoliko decenija čekanja i tvrđava Kastel zasijala u svom punom sjaju.

