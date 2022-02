Objavljeni prvi podaci o izlaznosti građana za izbor članova mjesnih zajednica

BANJALUKA - Na izborima za članove savjeta mjesnih zajednica do 13 časova, izašlo je ukupno 10.72 odsto građana, podaci su Gradske izborne komisije.

Nada Batinar, predsjednik Gradske izborne komisije rekla je da su sva biračka mjesta na vrijeme otvorena, te da ukoliko dođe do određene dojave, ista se odmah proverava i interveniše se.

"Zasada nije zabilježen nijedan incident. Ono što mogu reći jeste da je izlaznost trenutno veća nego 2017. godine", rekla je Batinar.

Ona se osvrnula i na jutrošnju situaciju, koja je po dolasku na biračko mjesto u Osnovnu školu „Miloš Crnjanski“ na Petrićevcu dočekala 120 mještana, među kojima je bio i gradonačelnik Draško Stanivuković, izjavila je kako su odmah po prijavi regovali i riješili ovaj problem.

"Ulica Rade Kondića djeljiva je između dvije mjesne zajednice i to nije jedina ulica u Banjaluci kao takva. Jedan mali obuhvat kućnih brojeva je na tom mjestu, u Mjesnoj zajednici Petrićevac, dok drugi pripada Mjesnoj zajednici Rosulje. Upravo podaci koji su nedostajali na Petrićevcu bili su u Rosuljama", rekla je Batinar.

Dodala je da to 16 biračko mjesto, te da su još sinoć na 15 biračkih mjesta otpremljeni dopunski izvodi iz biračkih spiskova.

"To je situacija iz, na primjer, Ulice Branka Popovića.. Kada recimo pored imena ulice ostane bb, to je problem jer to nije jedina ulica kao takva, nego ih ima više i ista se tada ne prepoznaje kojem biračkom mjestu pripada. Prije ovih izbora, imali smo susrete sa kandidatima sa kojima smo utvrdili kojoj Mjesnoj zajednici pripadaju i unijeli smo njihove podatke, međutim, oni su imali nedoumicu i otišli u drugu Mjesnu zajednicu", dodala je Batinar.

Podsjećamo, ukupna izlaznost 2017. godine iznosila je 11,83 odsto, te je pretpostavka da će ove godine, do 17.00 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju, taj procenat biti premašen.