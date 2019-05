Obnova slalom staze na Vrbasu

​Grad Banjaluka obnoviće slalom stazu na Vrbasu u kanjonu Tijesno i izgraditi novi dio pješačke staze, u namjeri da staza bude spremna za predstojeća, velika takmičenja u kajaku i raftingu.

Prve aktivnosti na ovom poslu već su pokrenute i u toku je tender za izbor izvođača radova na investicionom održavanju, rekonstrukciji i adaptaciji slalom staze.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, vrijednost projekta iznosi oko 70.000 KM, a predviđeno je da se izvrši demontaža oštećene i dotrajale drvene građe sa pristupnih stepeništa, platformi i tribina, te da se zamijeni novom građom.

Kako su istakli, ono što je značajno jeste da će biti izgrađen nastavak pješačke staze (na postojeću) odmah uz rijeku, od betona u kombinaciji sa kamenom.

"Novi dio staze dodatno će biti ojačan armaturnim šipkama i armaturnom mrežom. Ova staza služi za kretanje sudija i ocjenjivanje takmičara tokom spusta, kao i za kretanje takmičara prilikom vraćanja sa cilja na start", naveli su iz odjeljenja. Osim ovih radova, u planu je da se poprave i postojeći temelji stubova rasvjete koje je “potkopala” voda.

Banja Luka će na ljeto biti domaćin dva značajna takmičenja, i to Svjetskog prvenstva za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanuu na divljim vodama (od 24. do 28. jula) i Evropskog prvenstva u raftingu (od 1. do 7. jula).

Slalom staza na Vrbasu obnavljana je u više navrata, nakon što je u potpunosti uništena tokom katastrofalnih poplava 2014. godine.