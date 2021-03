Obradović: Skupštinska većina želi da amandmanima popravi katastrofalni budžet

BANJALUKA - Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Borivoj Obradović rekao je večeras da 30. marta, očekuje burnu raspravu o budžetu grada na sjednici Skupštine grada, pogotovu poslije današnje konferencije za novinare gardonačelnika Draška Stanivukovića.

Obradović kaže da skupštinska većina želi da amandmanima popravi katastrofalni budžet, te da se obezbijedi pomoć zdravstvenim radnicima, porodiljama, penzionerima i privrednicima.

On je naveo da će budžet grada biti usvojen sa predloženim amandmanima, dodavši da je moguće da će do sjednice Skupštine grada biti još sastanaka, ali da vođen prethodnim iskustvima ne vjeruje u to.

"Jasno ćemo da iznosimo i branimo naše stavove i amandmane i mislim da i javnost prvi put detaljnije može da se upozna sa prijedlogom budžeta kojeg nema na sajtu gradske uprave, već stoji nacrt budžeta", naveo je Obradović.

Podsjećamp, Stanivuković je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da su zahtjevi skupštinske većine ekonomski genocid, jer su, prema njegovim riječima, amandmanima novac skidali sa fiksnih komponenti, što će, kako ističe, dovesti do toga da u gradu između ostalog neće biti novca za asfaltiranje, javnu rasvjetu, te košenje.

"Neka onda objasne svojoj djeci zašto će Banjaluka ostati u mraku, jer nema para za javnu ravjetu. Oni amandmanima žele da unište Draška, a uništavaju grad", kazao je Stanivuković.