Obustava saobraćaja i izmijenjena trasa javnog prevoza na Starčevici

BANJALUKA – Na Bulevaru Desanke Maksimović u Banjaluci u nedjelju će doći do obustave saobraćaja.

"U periodu od 7 do 12 časova, obustavlja se saobraćaj u južnoj kolovoznoj traci na Bulevaru Desanke Maksimović, na dijelu od Ulice majke Jugovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, kao i u Ulici Jug Bogdana, na dijelu od Ulice Stefana Prvovjenčnog do Ulice Josifa Pančića", saopšteno je iz Administrativne službe grada Banjaluka.

U periodu od 13do 18 časova, obustavlja se saobraćaj u sjevernoj kolovoznoj traci na Bulevaru Desanke Maksimović, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do raskrsnice sa Ulicom Slobodana Kusturića.

Saobraćaj će biti obustavljen zbog premazivanja antikorozivnom zaštitom nosača obloga na „staklenoj pasareli“, preko koje će i dalje biti omogućen nesmetan i bezbjedan pješački saobraćaj.

Za vrijeme obustave saobraćaja, autobusi na gradskoj liniji 14B mijenjaju trasu.

"Od 7 do 12 časova iz smjera Starčevice, na kružnom toku nastavlja pravo Ulicom Majke Jugovića, desno Bulevarom vojvode Stepe Stepanović i dalje registovanom trasom. Od 13 do 18 časova iz smjera Autobuske stanice, na kružnom toku kod Rebrovca skreću desno na Bulevar vojvode Stepe Stepanović, lijevo u Ulicu majke Jugović i dalje registrovanom trasom", navedeno je iz Administrativne službe grada Banjaluka.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.