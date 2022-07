Obustava saobraćaja kod Kastela do nedjelje ujutro

BANJALUKA - Saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice Makarija Sokolovića biće obustavljen zbog održavanja "7. Banjalučke motorijade", u periodu od 17 časova 29. jula do devet časova 31. jula, obavijestili su iz Odjeljenje za saobraćaj i puteve.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, kako su istakli, biće omogućen bezbjedan i nesmetan pristup do tvrđave Kastel iz Ulice Makarija Sokolovića i ulaz u tvrđavu Kastel iz navedenog smjera, kao i pristup do "Krajiške kuće",.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja za vrijeme obustave vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.