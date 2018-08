Obustava saobraćaja u Aleji Svetog Save u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog završnih radova asfaltiranja kružne raskrsnice u Aleji Svetog Save kod zgrade Osnovnog suda, od četvrtka 9.avgusta u 8 časova do subote 11. avgusta u 18 časova, biće obustavljen saobraćaj u Aleji Svetog Save, na dijelu od Ulice Nikole Pašića do Ulice kralja Petra I Karađorđevića (Narodno pozorište RS), kao i u Ulici Vase Pelagića, na dijelu od zgrade Uprave za indirektno oprozeivanje do Aleje svetog Save.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja doći će do izmjene režima u javnom prevozu putnika koje podrazumjeva da će autobusi iz Gundulićeve ulice produžavati pravo ka Ulici olimpijskih pobjednika, zatim Ulicom olimpijskih pobjednika do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i dalje postojećom trasom.

Podsjećamo, izgradnja ove kružne raskrsnice počela je 5.jula, a radovi će biti završeni prije roka, koji je bio 60 dana. Radove izvodi preduzeće ,,Građenje Đurić“ Banja Luka.