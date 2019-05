Obustava saobraćaja u Banjaluci zbog Moto festa

BANJALUKA - Zbog održavanja manifestacije "Moto Fest Banjaluka"saobraćaj u ovome gradu je obustavljen na relacijama od Bulevara cara Dušana, na dijelu od Ulice Đure Daničića do Ulice Teodora Kolokotronisa, u vremenskom periodu od sedam časova u petak do osam časova u nedjelju.

"Na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Teodora Kolokotronisa, u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patrijarha Makarija Sokolovića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice Makarija Sokolovića – gledano od kružnog toka, od 18 časova 24. maja do osam časova 25. maja i od 18 časova 25. maja do osam časova 26. Maja", rekli su u Gradskoj upravi.

U preostalim dijelovima grada, povećane su gužve u saobraćaju,