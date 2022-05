Obustava saobraćaja u Banjaluci zbog Moto-festa

BANJALUKA - U Banjaluci će od danas do 30. maja zbog Moto-festa biti obustavljen saobraćaj u više gradskih ulica, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljen u Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Teodora Koloktronisa. U Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića, u Ulici Teodora Kolokotronisa u dijelu od Ulice Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice Makarija Sokolovića gledano od kružnog toka.

Obustava je na snazi od danas u 7.00 časova do 30. maja do 8.00 časova.

U lijevoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića - gledano od kružnog toka saobraćaj će biti obustavljen sutra od 17.00 do 20.00 časova.