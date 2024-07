Obustava saobraćaja u Donjim Kolima

BANJALUKA - Zbog izvođenja završnih radova asfaltiranja, Odjeljenje za saobraćaj i puteve grada Banjaluka obavještava građane da će 9. i 10. jula biti privremeno obustavljen saobraćaj na dionicama lokalnog puta Bukvalek – Donja Kola – Dedić Lokva – Subotica.

"Saobraćaj će biti obustavljen na dionici navedenog puta kod škole u Donjim Kolima, u dužini od 500 metara 9. jula od devet do 16 časova i na dionici navedenog puta od Ulice Zvjezdana Mandića do ukrštanja sa putem za Baraliće 9. jula od 1 do 19 časova i 10. jula od devet do 12 časova", kazali su iz Odjeljenja.

Kako dodaju za vrijeme obustave saobraćaja na prigradskoj liniji Banjaluka – Srpske Toplice – Suturlija – Dedić Lokva, putnici će presjedati od autobuskog stajališta "Dolovi" do stajališta "Puljevići", odnosno od stajališta "Srpske Toplice – škola" do stajališta "Raskrsnica Baralići".

“Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije”, kazali su oni.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumjevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.