Obustava saobraćaja u Kuljanima

BANJALUKA - U Prvoj kuljanskoj ulici u banjalučkom naselju Kuljani danas će, zbog asfaltiranja puta, biti obustavljen saobraćaj, najavljeno je iz gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Saobraćaj će biti obustavljen od 8.30 do 18.00 časova na dijelu od autobuske stanice "Raskrsnica" do stanice "Kuljani".

Za vrijeme radova, prigradska autobuska linija Zalužani-Kuljani se iz smjera Zalužana skraćuje do autobuske stanice "Škola raskrsnica", i to polasci iz grada od 9.00 do 17.00 časova i polasci iz Kuljana od 9.40 do 17.40 časova.

Iz resornog odjeljenja navode da će tokom radova biti omogućen prolaz pješacima.

"Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način, postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", navode iz tog odjeljenja.