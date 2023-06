Obustava saobraćaja u Ulici Teodora Kolokotronisa

Zbog održavanja manifestacije "Banjalučki dani muzike" doći će do obustave saobraćaja u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana.

"Saobraćaj je bio obustavljen u periodu: od 30. juna od 18 časova do 1. jula do četiri časa časa, te se obustava nastavlja i 1. jula od 18 časova do 2. jula do četiri časa, zatim 2. jula od 18 časova do 3. jula do četiri časa i 3. jula od 18 do 4. jula do četiri časa”, objasnili su iz nadležnog Odjeljenja.

Dodaju da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja biti omogućen bezbjedan i nesmetan pristup do tvrđave Kastel iz Ulice Makarija Sokolovića i ulaz u tvrđavu Kastel iz navedenog smjera.

“Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a. Organizator manifestacije je „Queen estrada“ Banjaluka”, naveli su oni.