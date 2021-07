Obustava saobraćaja u Ulici braće Miletića u Banjaluci

BANJALUKA - Od 28. jula do 28. avgusta od osam do 16.30 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici braće Miletića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Stefana Dečanskog do raskrsnice sa putem za Kajkute, kazali su u Gradskoj upravi Banjaluka.

Dodali su da će obustava biti zbog radova na realizaciji projekta "Rekonstrukcija i proširenje distributivne mreže pitke vode i mreže za prikupljanje otpadnih voda – faza II".

"Za vrijeme izvođenja radova, biće omogućen pješački saobraćaj. Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja tokom obustave vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", naveli su nadležni.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, istakli su u Gradskoj upravi.