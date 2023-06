Obustava saobraćaja u Ulici od Zmijanja Rajka

Zbog izvođenja radova priključka objekta na gradsku kanalizacionu mrežu doći će do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici od Zmijanja Rajka kod Banjsko rekreativnog centara "Šeher", na način da se zauzme najviše jedna polovina kolovoza, od osam časova 21. juna pa do 30. juna do 17 časova.

“Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije”, kazali su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Ovim putem, iz Odjeljenja mole sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.