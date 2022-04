Obustava saobraćaja u banjalučkoj Ulici braće Miletića

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova investicionog održavanja gradskih asfaltnih saobraćajnica, u banjalučkoj Ulici braće Miletića na dijelu od broja 12 do raskrsnice sa Ulicom Stojke Vranješa od 7. do 30. aprila biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u periodu od osam do 17 časova.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka naveli su da će za vrijeme izvođenja radova biti omogućen pješački saobraćaj.

"Za vrijeme trajanja obustave, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", kazali su iz nadležnog odjeljenja.