Obustava saobraćaja u banjalučkoj ulici

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice u naselju Česma, tačnije Ulici Petra Velikog, doći će do obustave saobraćaja.

Saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila u Ulici Petra Velikog, na dijelu od broja 40 do broja 74 i u Ulici Prvog krajiškog proleterskog bataljona, na dijelu od Ulice Petra Velikog do Ulice Četvrtog krajiškog partizanskog odreda, od osam do 18 časova, do 30. septembra, radnim danom i subotom.

"Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", istakli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako dodaju, za vrijeme obustave saobraćaja autobusi na gradskoj liniji 9b Česma - Medeno polje - Centar iz smjera centra saobraćaju do autobuskog stajališta "Petra Velikog broj 35", odnosno do objekta crkve.

