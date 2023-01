Obustava saobraćaja u centru Banjaluke zbog Bogojavljenske liturgije

Zbog održavanja Bogojavljenske liturgije u okviru koje je predviđeno kretanje svečane litije od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre, u četvrtak 19. januara, od 11 do 14 časova, biće obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica, istakli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

“Saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, Marije Bursać, na dijelu od Kninske ulice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića, Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića, Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patra, Patra, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Mirka Kovačevića, Isaije Mitrovića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Patre i Makarija Sokolovića, Slavka Rodića, Ljupka Račića, Braće i sestara Kapor i 22. aprila”, istakli su oni.

Kako kažu, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika izvršiće se korekcije trase.

“Javni prevoz putnika se odvija na sledeći način da linije broj 1 Mađir – Ortopedija – Nova bolnica, 6 Autobuska stanica – Lauš – Saračica, 7 Lauš – Paprikovac – Centar – Obilićevo (TO Bema), 8 Autobuska stanica – Podgora i 13 B Novo groblje – Lazarevo (Poslovna škola), mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana i dalje postojećom trasom, linije broj 3 Centar – Vrbanja – Zeleni vir i 3B Centar – Debeljaci mijenja trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepaovića preusmjeravaju lijevo u Ulicu cara Lazara do Krfske, u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru, linija broj 9 Kumsale – Desna Novoselija, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske iz Česme, autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara do Braće Jugović, Gavrila Principa i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Desne Novoselije iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ulicu majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom, linija broj 10 Autobuska stanica – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Autobuske stanice), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića i Bulevar cara Lazara i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom, linija broj 13 Lazarevo – Obilićevo, mijenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Lazareva), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva iz Ulice Miloša Obilića, Cara Lazara, Vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović, Ulicom Gavre Vučkovića, Aleju Svetog Save i dalje registrovanom trasom, linije broj 13A Centar – Zalužani, 13C Centar – Tunjice – Zalužani, 9 B Česma – Medeno polje – Centar i republička linija Banjaluka – Trn, mijenjaju trasu (iz smjera Zalužana) tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom, linija broj 13P Obilićevo – Petrićevac mjenja trasu tako da se autobusi iz Obilićeva, iz Ulice cara Lazara usmjere desno u Bulevar Stepe Stepanovića, Ulicu majke Jugović, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom i iz smjera Petrićevca, navedenim ulicama, obrnutim smjerom, linija broj 17 Obilićevo – Nova bolnica mjenja trasu tako da autobusi sa Paprikovca iz Ulice cara Dušana skreću lijevo u Ulicu Kralja Petra I Karađorđevića, Skendera Kulenovića, lijevo Branka Morače, Gavrila Principa i nazad istim ulicama obrnutim redoslijedom ka Novoj bolnici, linija broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, mijenja se tako da autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva, Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Vidovdanskom, Kninskom, Bulevarom cara Dušana do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom i u povratku Vidovdanskom ulicom istim navedenim ulicama obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, cara Lazara do Krfske, i u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru, linija broj linija broj 20 Incel – Centar – Paprikovac, mijenja trasu tako da se autobusi sa Paprikovca iz Ulice Vuka Karadžića usmjeravaju pravo u Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru, linije broj 39 Drakulić – Centar, 39A Drakulić – Rakovačke bare – Centar i 12 Centar – Paprikovac (Vidik) mijenjaju trasu tako da se autobusi iz Kninske ulice usmjere u Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom, Vidovdanskom i dalje postojećom trasom, linija Banjaluka – Ljubačevo, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Ljubačeva iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ulicom majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom ide se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Ulice Kralja Petra republičke linije javnog prevoza putnika se preusmjeravaju iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u ulice Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje registrovanim trasama”, obavijestili su oni.

Dodaju da će se, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vrši na propisan način od strane službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

“Molimo učesnike u saobraćaju na oprez i razumijevanje”, istakli su Iz Odjeljenja za saobraćaj.