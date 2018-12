Obustava saobraćaja u centru grada

BANJALUKA - Zbog održavanja manifestacija u okviru novogodišnjeg programa doći će do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, i to:

* 31. decembra od 20 časova do tri časa (narednog dana) i

* 1. januara od 20 časova do tri časa (narednog dana).

Za vrijeme obustave saobraćaja, stajališta "Boska" i "Pošta" biće van funkcije jer će autobusi iz smjera Gradskog mosta biti preusmjereni na Kninsku i Vidovdansku ulicu.

Takođe, 31. decembra od 10 do 14 časova zbog obilježavanja dječje Nove godine biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Narodnog pozorišta do Ulice Marije Bursać, a autobusi će biti preusmjereni Vidovdanskom ulicom.