Obustava saobraćaja u dijelu Kuljana

Zbog izvođenja završnih radova na rekonstrukciji Prve kuljanske ulice u Kuljanima nadležno odjeljenje obavještava građane da će od 12. do 20. maja biti obustavljen saobraćaj za sva vozila u ovoj ulici, na dijelu od 16. krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade do kružnog toka.

Za vrijeme izvođenja radova, odnosno obustave saobraćaja, kako kažu, prigradske linije Zalužani - Barlovci i Zalužani - Kuljani iz smjera Kuljana skraćuju se do stajališta "Kasarna", odnosno putnici će od kružnog toka do nadvožnjaka pješačiti do autobusa 13A i dalje registrovanom trasom.

"Alternativni pravci za putnički saobraćaj iz smjera grada ka Kuljanima i Barlovcima je preko Trna i Ramića, a iz smjera Kuljana je preko Ramića ili magistralnim putem M-16", naveli su oni.

Za vrijeme izvođenja radova biće omogućen pješački saobraćaj.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Molimo sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", istakli su nadležni.