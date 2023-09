Obustava saobraćaja u nekoliko ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog održavanja košarkaškog turnira doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice kralja Petra I Karađorđevića.

Izmjena u režimu previđena je 6. septembra od 17 do 23 časa, 9. septembra u od 15 do 22 časa i 10. septembra od 17 do 23 časa.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja biće omogućen bezbjedan i nesmetan pristup do parkinga u Ulici olimpijskih pobjednika kod zgrade RTRS i kod ugostiteljskog objekta 'Mala stanica' iz smjera Ulice kralja Petra I Karađorđevića", stoji na sajtu Gradske uprave.

Kako ističu, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.