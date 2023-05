Obustava saobraćaja u više ulica

Zbog izvođenja radova na realizaciji projekta "Sanacija i proširenje mreže za distribuciju pitke vode i mreže za prikupljanje otpadnih voda - faza 2 i faza 3", doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u ulicama: VII kuljanska, XI kuljanska, XII kuljanska, Miloša Matića, Oplenačka, u kraku Karađorđeve ulice kod broja 457 i kod broja 490, u kraku Karađorđeve ulice od broja 232 do broja 238, u kraku od broja 226 do broja 210 i u Ulici srpskih sokolova od broja jedan do broja 18 do kraja maja, od osam do 17 časova.

Kazali su ovo iz nadležnog odjeljenja te dodali da će doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici Milovana Hrvaćanina, a u svrhu priključka objekta na gradsku kanalizacionu mrežu, od 3. maja, od osam časova pa do 6. maja, do 18 časova.

"Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", kazali su oni.

Iz Odjeljenja mole sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.